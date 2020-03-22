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22 марта • обновлено в 08:31
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Кулеба призвал украинцев немедленно возвращаться домой

6.1т
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Ситуация в мире из-за карантина связанного с распространением коронавируса в дальнейшем будет ухудшаться и передвигаться будет все труднее. Поэтому украинцам за границей стоит немедленно задуматься о своем возвращении.

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Такие рекомендации в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL дал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. "Хочу обратиться к людям, которые могут вернуться теми нерегулярными рейсами, которые мы организовали вместе с авиакомпаниями, и на которые продаются билеты. Если вы можете купить билет, покупайте и возвращайтесь. Не ждите, что где-то когда-то потом вас как-то бесплатно вывезут", – сказал он.

Кулеба призвал украинцев за границей немедленно возвращаться

Кулеба призвал украинцев за границей немедленно возвращаться

Иллюстрация

Кулеба пояснил, что дальше будет только хуже.

"И очень важно проходить максимально контроль на заражение и соблюдать самоизоляцию после возвращения", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна не будет отправлять чартерные рейсы за границу для возвращения своих граждан, которые покинули государство после предупреждения о пандемии коронавируса.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Дмитрий Кулеба
Место
Украина
Тег
Министерство иностранных дел Украины
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Понаберают черти кого!!!(
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Он что полный идиот???куда возвращаться Ильина тупая что бы остальным ещё вируса притянуть?????моя каких же идиотов нам поставили мама дорогая!
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