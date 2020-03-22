Ситуация в мире из-за карантина связанного с распространением коронавируса в дальнейшем будет ухудшаться и передвигаться будет все труднее. Поэтому украинцам за границей стоит немедленно задуматься о своем возвращении.

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Такие рекомендации в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL дал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. "Хочу обратиться к людям, которые могут вернуться теми нерегулярными рейсами, которые мы организовали вместе с авиакомпаниями, и на которые продаются билеты. Если вы можете купить билет, покупайте и возвращайтесь. Не ждите, что где-то когда-то потом вас как-то бесплатно вывезут", – сказал он.

Кулеба призвал украинцев за границей немедленно возвращаться Иллюстрация

Кулеба пояснил, что дальше будет только хуже.

"И очень важно проходить максимально контроль на заражение и соблюдать самоизоляцию после возвращения", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна не будет отправлять чартерные рейсы за границу для возвращения своих граждан, которые покинули государство после предупреждения о пандемии коронавируса.

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