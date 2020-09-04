Кулеба призвал Европу остановить "Северный поток-2" для РФ из-за отравления Навального

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о необходимости задействовать эффективные механизмы влияния на Кремль из-за отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального. Среди них – применение санкций и пересмотр политики по строительству "Северного потока-2".

По его словам, РФ должна понести наказание за содеянное, так как безнаказанность лишь подстрекает ее к новой агрессии. Об этом он рассказал во время онлайн-брифинга в пятницу, 4 сентября, который транслировался на его странице в Facebook.

Прежде всего глава МИД отметил, что несмотря на чрезвычайно позитивные отношения Украины и Германии, у стран разные взгляды относительно строительства газопровода "Северный поток-2".

"И не только у Украины этот проект вызывает неприятие и отрицание. В случае его завершения Россия будет получать дополнительные возможности зарабатывать огромные деньги и инвестировать их затем, в частности, и в свои агрессивные действия как в середине страны, так и вне нее. Потому время подойти очень комплексно к этому вопросу и, наконец-то, принять меры, которые максимально повысят цену для РФ за ее действия", – призвал Кулеба.

Он напомнил, что, начиная с событий 2008 года, когда Россия напала на Грузию, а потом 2014-го – на Украину, логика показывает, что безнаказанность за подобное только побуждает Российскую Федерацию к новым агрессивным действиям и преступлениям.

Отравление Алексея Навального министр назвал очередным шагом РФ в борьбе с инакомыслием, оппозицией и подчеркнул, что это преступление не должно остаться безнаказанным.

"Будем откровенными, нет оснований не доверять выводам немецкой лаборатории, Украина сразу выступила с заявлением, в которой мы признали результаты этих анализов и осудили применение РФ химического вещества "Новичок" против оппозиционного лидера. Это не единичное событие, это очередной шаг РФ в борьбе с инакомыслием, оппозицией. Для них не существует границ, когда им надо кого-то отравить, это делается по всему миру, все эти истории хорошо известны", – сказал Кулеба.

Он добавил, что в соответствии с конвенцией о химическом оружии, подписантом которой является и Россия, отравление человека при помощи нервнопаралитического вещества является использованием химического оружия и грубым нарушением международного права.

Напомним: военные эксперты пришли к заключению, что Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок". Канцлер и правительство Германии обсудили результаты анализов и решили проинформировать о них партнеров по ЕС и НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Министерство иностранных дел Украины отреагировало на доказательства отравления Алексея Навального веществом из группы "Новичок". В заявлении МИД говорится, что Украина осуждает очередной преступный акт российской власти, которая продолжает наступление на демократию и права человека в РФ и за рубежом