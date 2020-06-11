Кулеба призвал ЕС усилить давление на Россию из-за Крыма

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Европейский Союз усилить санкционное давление на Россию из-за продолжающихся грубых нарушений прав человека и международного права в аннексированном Крыму.

Об этом он заявил 11 июня на заседании министров иностранных дел Европейской народной партии, сообщается на сайте МИД. Кулеба подчеркнул, что референдум по изменениям в Конституцию РФ на полуострове является незаконным и недопустимым.

Дмитрий Кулеба призвал усилить давление на Россию из-за Крыма delo.ua

"Для того, чтобы реально изменить ситуацию, международное политическое, военное и экономическое давление на Москву должно усиливаться и становиться более сплоченным. И так должно продолжаться до полной деоккупации Крыма", – отметил министр.

Также Кулеба рассказал о ситуации с безопасностью на Донбассе и положении во временно оккупированном Крыму, а также о ходе переговорного процесса в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе и "нормандского формата".

Он обратил внимание на нежелание российской стороны обеспечивать выполнение договоренностей парижского саммита "нормандской четверки", на ограничение доступа на неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей представителям ОБСЕ и других международных организаций, а также на продолжающуюся массовую паспортизацию украинского населения этих регионов со стороны РФ.

Участники заседания выразили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также заверили, что намерены сохранить санкционное и политическое давление на Россию.

Помимо этого, они высоко оценили проведение реформ в Украине и шаги в поддержку ее европейских стремлений.

Как сообщал OBOZREVATEL, послы стран-членов Евросоюза решили продлить санкции против России за аннексию Крыма еще на один год.