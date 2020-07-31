Кулеба призвал ЕС усилить давление на Россию из-за Крыма: он перечислил нарушения

Юрий Сергиенко Политика 22:36, 31.07.2020 Обновлено: 23:00, 31.07.2020

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Европейский Союз расширить крымские санкции против России из-за невыполнения ею своих международных обязательства как страны-оккупанта.

Об этом глава МИД заявил на встрече с руководителями дипломатических миссий ЕС 31 июля, сообщается на сайте ведомства. По его словам, санкционное и политическое давление имеют ключевое значение.

"Он поблагодарил ЕС за крымский пакет санкций и отметил необходимость его расширения с учетом того, что Российская Федерация в дальнейшем продолжает оккупацию и пренебрегает своими обязательствами как государства-оккупанта соответствии с международным правом", – сказано в сообщении МИД.

В частности, речь идет о незаконном запуске железнодорожного сообщения между Россией и временно оккупированным Крымом, незаконном проведение российских выборов на полуострове.

Также обсуждалась ситуация с нарушением прав человека в Крыму и милитаризация полуострова.

Как сообщал OBOZREVATEL, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заверил Киев, что санкции Евросоюза против Москвы остаются в силе.

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