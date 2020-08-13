Кулеба предупредил Беларусь о жестких действиях для защиты задержанных украинцев

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на задержание в Беларуси двоих украинских волонтеров Евгения Васильева, Константина Реуцкого и третьей гражданки Оксаны Алешиной. Он предупредил, что наше государство будет действовать жестко, защищая права своих людей.

Обращение к действующей власти Беларуси глава МИД озвучил на брифинге 13 августа. Кулеба подчеркнул, что сейчас дипломаты делают все, чтобы получить информацию о задержанных украинцах (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Украина настроена на конструктивный диалог с белорусскими властями, но я хочу подчеркнуть, что мы очень жестко будем защищать права и интересы украинских граждан в Беларуси. И в этом ни у кого не должно быть никаких иллюзий", – заверил Кулеба.

По его словам, утром 13 августа украинский консул посетил два крупнейших центра удерживания лиц в Минске, но никакой информации о возможном пребывании там упомянутых граждан Украины получить не удалось.

"Официальные органы Беларуси не информируют нас о местонахождении наших граждан. Консул объезжает все точки, где могут удерживаться задержанные, чтобы установить хотя бы какие-то данные о пребывании наших соотечественников", – отметил министр.

В связи с этим посольство Украины во исполнение поручения Кулебы направило две ноты в МИД Беларуси с запросом предоставить информацию обо всех гражданах Украины, которые были задержаны правоохранительными органами Республики Беларусь с 9 по 12 августа, а также предоставить информацию о причинах задержания и места содержания Реуцкого, Васильева и Алешиной.

"Мы требуем немедленной встречи консула с задержанными лицами, а также, если будет информация о других гражданах, с ними тоже. Мы требуем немедленного и безусловного освобождения этих лиц с целью их возвращения в Украину", – категорически заявил Кулеба.

Также глава МИД рассказал, что 13 августа посол Украины в Беларуси провел телефонный разговор с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем и в течение дня вопрос освобождения украинских граждан будет отрабатываться максимально активно.

"Поскольку ситуация в Беларуси остается напряженной, МИД 12 августа дало рекомендацию гражданам, которые уже находятся на территории Беларуси, проявлять повышенное внимание и осторожность, избегать мест массового скопления людей, не принимать участия в демонстрациях и акциях протеста, следить за новостями и рекомендациями местных органов власти. Сегодня МИД выдает новую рекомендацию гражданам Украины воздержаться от поездок в Республику Беларусь до стабилизации ситуации", – подытожил Кулеба.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Беларуси зарегистрировали уголовное производство в отношении двух задержанных в Минске украинских волонтеров благотворительной организации "Восток SOS" Евгения Васильева и Константина Реуцкого. Мужчин подозревают в причастности к массовым беспорядкам, им грозит от трех до восьми лет заключения.