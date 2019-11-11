"Хочу, чтобы сапог НАТО пришел на Донбасс": Кулеба поделился громкими планами

Украина обязательно станет членом НАТО и Европейского союза, однако для вступления туда нужно подгадать подходящее время.

Пока же попытки получить ПДЧ от Альянса будут только давать повод для России потешаться над нашей страной. Такое мнение озвучил вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в интервью для программы "Рандеву" журналистки Янины Соколовой (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Украина в НАТО и ЕС УНН

"Всему свое время. Членство Украины в ЕС и НАТО, с моей точки зрения, является неизбежным. Но все надо делать вовремя. Я хочу, чтобы если мы подаем заявку, то чтобы получили положительный ответ, а не очередное "нет", от которого Украина потом будет полгода отхаркиваться. Будут рассказывать: "Смотрите, вы никому не нужны". И те же россияне будут снова злорадствовать, смеяться над нами и рассказывать, что: "Вот вы получили по носу". Если мы хотим получить очередной отлуп, так пожалуйста – мы завтра можем прислать (заявку на членство в НАТО и ЕС. – Ред.), – считает чиновник.

Также он оценил вероятность участия НАТО в миротворческой операции на Донбассе. По словам Кулебы, если Украина и пойдет на такой шаг, то заниматься урегулированием вооруженного конфликта там будет только контингент ООН.

"Миссия будет ООНовская. НАТО не будет, я уверен. Если мы зайдем в историю с миротворцами, я не думаю, что НАТО будет частью этой истории. Это будут ООНовские миротворцы. Но я бы очень хотел, чтобы НАТОвский сапог наступал на землю Донбасса, потому что это был сапог украинского солдата. Чтобы этот сапог был изготовлен по всем стандартам НАТО", – сказал вице-премьер.

Он также добавил, что приветствует максимально возможное на нынешнем этапе сотрудничество между Украиной и Альянсом. По его словам, обе стороны должны "выжимать" из этого взаимодействия как можно больше выгоды для себя.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кулеба заявил, что сейчас Украина не будет повторно подавать заявку на получение Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ). Он считает, что это должно быть техническим, а не политическим вопросом.

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