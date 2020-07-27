Кулеба озвучил условия, при которых ЕС может задуматься о снятии санкций с России

Изменение политики Евросоюза по санкциям против России можно будет начать обсуждать только после того, как Москва сделает реальные шаги для выполнения Минских соглашений.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщается на странице МИД в Facebook. Сейчас, по его словам, оснований для этого нет.

"Нет никаких оснований для изменения политики ЕС в отношении России, пока Россия не изменила своей агрессивной политики в отношении Украины. И даже разговор о какой-либо новой политике в отношении России можно начинать только тогда, когда Россия сделает реальные шаги для выполнения Минских договоренностей, прекращения агрессии, деоккупации украинских территорий", – отметил министр после встречи со своим польским коллегой Яцеком Чапутовичем в Варшаве.

По словам Кулебы, на встрече в центре внимание были вопросы возможности привлечения Польши к формату международной платформы по деоккупации Крыма; позиции ЕС в поддержку Украины и сохранения санкций; взаимодействия стран в сфере энергетики; допуска граждан Украины в Польщу в условиях карантина; необходимости проведения межправительственной украинско-польской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

Facebook МИД Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заверил Киев, что санкции Евросоюза против Москвы остаются в силе.