Кулеба ответил на заявление РФ о "двух новых государствах" в Украине.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что направит письма своим коллегам по "нормандскому формату" из-за высказывания представителя России в Трехсторонней контактной группе Бориса Грызлова о "создании двух новых государств в Украине".

Как он отметил в интервью сайту "Сегодня", такие высказывания являются неприемлемыми и безосновательными.

"После нашего интервью я подпишу дополнительные листы на своих коллег-министров относительно недавних высказываний абсолютно неприемлемых господина Грызлова в ТКГ. Думаю, что мой коллега, Сергей Викторович Лавров, как человек очень опытный, который очень тонко понимает международные отношения, международное право, сможет объяснить своему коллеге, господину Грызлову, что он, как говорят в Украине, когда сделал такое заявление, "пустился берега", – сказал министр.

Кроме того, Кулеба, отвечая на вопрос журналиста, отметил, что риска аннексии Россией ОРДЛО на сегодняшний день нет.

"Я считаю, что РФ просто играет в свою сложную и, на мой взгляд, крайне опасную для нее игру. Заявления господина Грызлова на последнем заседании ТКГ, когда он заявил, что на территории Украины образовались две дополнительные государства, – это, знаете, есть недопустимо. Мы в таких случаях всегда очень жестко реагируем", – добавил глава МИД Украины.

Напомним, постоянный представитель Украины в ОБСЕ Евгений Цымбалюк уже обратился к представителю России при ОБСЕ Александру Лукашевичу, требуя объяснить высказывания Грызлова. Цимбалюк отметил, что Украина остается преданной Минским соглашениями. При этом Киев готов вести переговоры с жителями временно оккупированных территорий Донбасса, но не с теми, кто получил российские паспорта.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Украине на переговорах ТКГ в Минске не удалось достичь особого прогресса по поводу "особого статуса" Донбасса с российской делегацией. Ведь представители страны-агрессора решили вычеркнуть из будущего закона упоминание о вынужденных переселенцев.