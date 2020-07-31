Кулеба ответил на попытку Козака разрушить "нормандский формат"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что минский процесс не сможет функционировать без встреч в нормандском формате.

Об этом Кулеба сказал на брифинге в пятницу, 31 июля. Так он прокомментировал письмо от заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия Козака, в котором тот предложил отказаться от переговоров по Донбассу на уровне советников.

"Мне трудно представить, как будет функционировать минский процесс без нормандского формата, поскольку именно в нормандском формате достигаются политические договоренности на высшем уровне, которые затем реализуются в минском процессе", – сказал Кулеба.

Он отметил, что Украина заинтересована в сохранении "минско-нормандской" инфраструктуры, которая показала, что способна выполнять "эффективную и конструктивную роль".

Кулеба добавил, что кроме письма Козака Украина не получала других сигналов со стороны РФ относительно возможного разрушения "нормандского формата".

"Поэтому мы не спешим с выводами. Мы заинтересованы в сохранении всей нормандского-минской инфраструктуры", – сказал министр.

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