Кулеба ответил на попытку Козака разрушить "нормандский формат"

Глеб Иванов Политика 12:42, 31.07.2020

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что минский процесс не сможет функционировать без встреч в нормандском формате.

Об этом Кулеба сказал на брифинге в пятницу, 31 июля. Так он прокомментировал письмо от заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия Козака, в котором тот предложил отказаться от переговоров по Донбассу на уровне советников.

"Мне трудно представить, как будет функционировать минский процесс без нормандского формата, поскольку именно в нормандском формате достигаются политические договоренности на высшем уровне, которые затем реализуются в минском процессе", – сказал Кулеба.

Он отметил, что Украина заинтересована в сохранении "минско-нормандской" инфраструктуры, которая показала, что способна выполнять "эффективную и конструктивную роль".

Кулеба добавил, что кроме письма Козака Украина не получала других сигналов со стороны РФ относительно возможного разрушения "нормандского формата".

"Поэтому мы не спешим с выводами. Мы заинтересованы в сохранении всей нормандского-минской инфраструктуры", – сказал министр.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в России назвали переговоры по Донбассу на уровне советников бессмысленными и предложили отказаться от этого формата. Соответствующее письмо Дмитрий Козак направил советнику канцлера Германии Ангелы Меркель.

  • В свою очередь глава Офиса президента Украины считает, что это письмо является "тонкой политической игрой" и Россия пытается таким образом усилить свои позиции, а также перехватить инициативу.

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