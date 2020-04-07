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7 апреля • обновлено в 11:53
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Кулеба оценил скандальную идею о совместном органе с ОРДЛО: никаких переговоров с "Л/ДНР"

2.2т
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Прямые переговоры Украины с террористами "Л/ДНР" недопустимы. Что касается документа о создании Консультативного совета с их представителями, который подписал глава ОПУ Андрей Ермак, то он не является международно-правовым.

Такую позицию озвучил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы "Обратный отсчет" на UA: Перший. Кроме того, он подчеркнул, что создание Консультативного совета с представителями ОРДЛО не повлияет на структуру Трехсторонней контактной группы в Минске (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Это рабочий документ переговорного формата Трехсторонней контактной группы, поэтому здесь нет предмета для юридической оценки и отзыва подписи", – заверил глава украинского МИД.

Также он акцентировал внимание на том, что пока ситуация на Донбассе никак не меняется, и Россия продолжает подогревать конфликт.

"Все последние шесть лет Россия обвиняет всех, кроме самой себя, в той ситуации, что сложилась после начала ее агрессии против нашего государства", – сказал Кулеба.

По его словам, власть Украины непрерывно работает над тем, чтобы найти любые пути для эффективности переговоров в Минске. Он напомнил, что их главной целью является обмен пленными и освобождение захваченных территорий Украины.

Министр убежден, что несмотря ни на что, формат ТКГ останется прежним и в него не добавится новых участников.

Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба

Скриншот видео

"Мы не планируем ее изменения. Она состоит из России, которая напала на Украину, из Украины, которая защищается, и из ОБСЕ, которая между ними посредине", – подчеркнул Кулеба.

Точно так же принципиально он высказался о перспективах возможных переговоров с пророссийскими боевиками "Л/ДНР".

"Я еще раз подчеркиваю, это моя принципиальная позиция – прямых переговоров с представителями "ДНР" и "ЛНР" не должно быть", – сказал глава МИД.

Говоря о позиции Ермака в плане этих вопросов, Кулеба отметил, что не обсуждал их с ним детально.

"У нас есть рабочие вопросы, которые мы прорабатываем, но вы спрашиваете про какую-то систему взглядов. Для этого нам нужно с ним дополнительно пообщаться", – пояснил министр.

Подытоживая, Кулеба высказался по поводу проведения выборов на Донбассе, подчеркнув, что он лично стоит на том, что сначала в регионе необходимо добиться мира.

"Когда будет гарантирована безопасность, тогда можно от безопасности начинать отсчитывать время, которое требуется для создания условий для проведения выборов", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 11 марта участники Трехсторонней контактной группы в Минске подписали договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО.

  • В протоколах Россия в статусе гаранта-наблюдателя значится наравне с Германией, Францией и ОБСЕ. Документы, подтверждающие это, опубликовало издание ZN.UA.

  • Ермак 13 марта подтвердил, что на заседании ТКГ подписали документ о необходимости создания консультативного совета, в который войдут представители ОРДЛО.

  • Однако он заверил, что в новый орган якобы войдут только мирные представители оккупированных территорий и речь о признании террористических "Л/ДНР" не идет.

  • Позже Ермак заверил, что создание Консультативного совета в Минске с представителями ОРДЛО не означает начало переговоров с террористами, однако его заподозрили во лжи.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Война на Донбассе
Персоны
Андрей Ермак Дмитрий Кулеба
Место
Украина
Теги
Новости ЛНР ДНР
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Трамп Парамп
Трамп Парамп
26 мая 2014- украинские ВВС нанесли ракетно-бомбовый удар по центру Донецка- 40 стариков,женщин и детей убито,31-тяжело ранено, 2 июня 2014- летающие хирои нанесли удар по центральному скверу Луганска-убито 8,тяжело ранено 28 женщин,детей,стариков и т.д. и т.п. Такие решения могли тогда принимать только кроваый пастор и шоколадэнфюрер. Вопрос-кто на кого напал???
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Teppopисты засели в Киеве. Не хотите переговоров - потеряете Донбасс.
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