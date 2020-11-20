Кулеба отреагировал на слова Лукашенко о спецслужбах США в Киеве мемом из "Стартрека"

Юрий Сергиенко Политика 20:29, 20.11.2020 Обновлено: 20:32, 20.11.2020

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление незаконно избранного президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что американские спецслужбы создали в Киеве центр по "раскачиванию планеты".

Глава МИД запостил в Twitter гифку с реакцией капитана Жан-Люка Пикара, которая уже давно стала мемом.

Пикар является персонажем сериала и полнометражных фильмов "Стартрек".

Twitter Дмитрия Кулебы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лукашенко заявил, что спецслужбы США создали в Киеве и под Варшавой центры, работа которых направлена против Беларуси.

По его словам, белорусская и российская разведка якобы обнаружили эти центры, где сидят американцы.

Лукашенко убежден, что США используют интернет и другие современные технологии, чтобы "раскачивать всю планету".

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