Кулеба отреагировал на слова Лукашенко о спецслужбах США в Киеве мемом из "Стартрека"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление незаконно избранного президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что американские спецслужбы создали в Киеве центр по "раскачиванию планеты".

Глава МИД запостил в Twitter гифку с реакцией капитана Жан-Люка Пикара, которая уже давно стала мемом.

Пикар является персонажем сериала и полнометражных фильмов "Стартрек".

Twitter Дмитрия Кулебы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лукашенко заявил, что спецслужбы США создали в Киеве и под Варшавой центры, работа которых направлена против Беларуси.

По его словам, белорусская и российская разведка якобы обнаружили эти центры, где сидят американцы.

Лукашенко убежден, что США используют интернет и другие современные технологии, чтобы "раскачивать всю планету".