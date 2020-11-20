Кулеба отреагировал на слова Лукашенко о спецслужбах США в Киеве мемом из "Стартрека"
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление незаконно избранного президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что американские спецслужбы создали в Киеве центр по "раскачиванию планеты".
Глава МИД запостил в Twitter гифку с реакцией капитана Жан-Люка Пикара, которая уже давно стала мемом.
Пикар является персонажем сериала и полнометражных фильмов "Стартрек".
Как сообщал OBOZREVATEL, Лукашенко заявил, что спецслужбы США создали в Киеве и под Варшавой центры, работа которых направлена против Беларуси.
По его словам, белорусская и российская разведка якобы обнаружили эти центры, где сидят американцы.
Лукашенко убежден, что США используют интернет и другие современные технологии, чтобы "раскачивать всю планету".