Кулеба отреагировал на хитрость Ирана по самолету МАУ
В деле о сбитом в Иране самолете Boeing 737-800NG авиакомпании МАУ Украина будет действовать скоординировано со своими партнерами.
Об этом сказал в интервью "Радио Свобода" министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя предложение Ирана о выплате компенсаций и предоставлении доступа к бортовым самописцам в обмен на отказ родственников погибших от исков.
"Наша позиция не изменилась. Мы работаем на результат в тесном сотрудничестве с коллегами из Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы. Это министры иностранных дел Канады, Швеции, Афганистана и Великобритании – всех стран, чьи граждане погибли 8 января", - отметил он.
По словам главы МИД, цель партнеров остается неизменной: установление справедливости, выплата компенсаций семьям, полное, независимое и прозрачное расследование и ответственность за сбивание самолета согласно нормам международного права.
"Никому даже в голову не может прийти как-то предать этих людей или действовать не скоординированнно с другими партнерами", – отметил Кулеба.
Он добавил, что пандемия коронавируса COVID-19 усложняет работу.
"Но существенно на переговоры именно по этому вопросу она не влияет... Где-то просто придется придумать более креативные способы решения логистических задач", – заявил министр.
Как сообщал OBOZREVATEL, Иран хочет, чтобы Украина подписала меморандум о взаимопонимании, согласно которому наша страна и семьи погибших отказались бы от права подавать в суд за сбитый Boeing МАУ.
Пассажирский самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", следовавший рейсом PS752 Тегеран – Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.
Утром 11 января Иран официально признал, что самолет МАУ был случайно сбит ракетой.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна ждет от Ирана полного признания вины в катастрофе, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
В Иране сначала предполагали, что "черные ящики" сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию. Потом не исключили, что отправят их в Украину.
Но 19 января глава иранской комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации страны Хасан Резаифар заявил, что иранские специалисты попытаются расшифровать самописцы самостоятельно.
Также журналист раскрыл, почему Иран согласился на выплату компенсаций семьям погибших.