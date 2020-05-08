Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Михеил Саакашвили – гражданин Украины, и ни одна страна мира не может указывать, можно или нет назначать его на ту или иную должность.

Таким мнением он поделился в интервью LB.ua. Отмечается, что это было до того, как грузинское правительство решило отозвать для консультаций своего посла из Украины из-за назначения Саакашвили в Нацсовет реформ в Украине.

"При всей харизматичности Михеила Николозовича он является гражданином Украины, который и раньше занимал здесь государственные должности. Поэтому я буду со своей стороны прикладывать все усилия для того, чтобы наши отношения с Грузией оставались по-настоящему дружественными и стратегическими", – сказал Кулеба.

Если же со стороны грузинских партнеров будут какие-то резкие шаги, подчеркнул глава МИД, украинские дипломаты это "переживут", а затем будут восстанавливать все утраченное.

Руководитель внешнеполитического ведомства Украины также отметил, что ранее по этому поводу у него состоялся телефонный разговор с грузинским коллегой. По его словам, это была спокойная и взвешенная беседа, во время которой оба министра объяснили позиции своих правительств.

"Мы исходим из очень простых тезисов. Первый из них – отношения между Украиной и Грузией настолько особенны, что они не могут становиться заложником судьбы одного человека. Второй – мы понимаем внутриполитический контекст в Грузии и в него не вмешиваемся, но для нас господин Саакашвили является гражданином Украины. И ни одно государство мира не может нам указывать, куда назначать или не назначать нашего гражданина", – еще раз подчеркнул Кулеба.

Вскоре на сайте украинского МИД со ссылкой на слова главы ведомства уточнили, что чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Украине Теймураза Шарашенидзе не отзывали, а вызвали для консультаций в столицу.

"Это не ежедневная, но обычная практика в дипломатической работе. Мы не видим в этом решении никакой угрозы для отношений между нашими дружественными государствами. У нас много точек соприкосновения и общих вызовов", – говорится в сообщении.

Там добавили, что преодоление эпидемии и стабилизация экономики являются общими задачами для всех европейцев. Эти вызовы требуют от украинского правительства новых подходов и нестандартных решений. И в связи с этим подчеркнули, что Михаил Саакашвили – гражданин Украины, который к тому же имеет большой опыт и "значительные достижения в осуществлении реформ, которые широко признаны в мире".

"Поэтому мы призываем наших грузинских друзей и партнеров учитывать изложенные аргументы и не ставить двусторонние отношения в зависимость от процесса реформ в Украине. Развитие украинского-грузинского стратегического партнерства – воля наших народов и мы будем делать все для того, чтобы его всесторонне поддерживать", – подытожили в МИД.

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