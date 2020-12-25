Кулеба оспорил будущее Украины после ухода Путина и дал прогноз

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не разделяет оптимистичных прогнозов по поводу того, что после ухода президента РФ Владимира Путина отношения между соседскими странами коренным образом изменяться.

Свое мнение глава МИД высказал в эфире телеканала "Украина 24". Он уточнил, что Украине придется сосуществовать с Россией как со своим соседом.

Дипломат отметил, что был бы не против, если бы Украину перенесли в какую-то другую часть планеты, где нет соседства с Россией.

"Но от географии невозможно убежать. Поэтому мы должны научиться сосуществовать с такой Россией, которую мы знаем", – заявил Кулеба.

Он также сказал, что не разделяет оптимистических надежд людей, которые считают, что после ухода Путина из власти Россия коренным образом изменится и отношения между странами станут значительно лучше.

"Я думаю, что у нас есть стратегическая проблема сосуществования с Россией, и мы для себя внутри страны должны определить подходы, которыми мы будем руководствоваться в этих отношениях", – пояснил глава МИД.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дмитрий Кулеба заявил, что украинское общество и политикум не готовы к разговору о стратегии по сосуществованию с Россией, но он необходим. По его мнению, без соответствующей стратегии по РФ в Украине не будет "ни безопасности, ни процветания".