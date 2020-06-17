Кулеба объяснил увольнение посла во Франции после его успеха с Danone
Посол Украины во Франции Олег Шамшур был уволен не из-за его позиции по поводу рекламы Danone, в которой снимался скандальный российский актер Михаил Пореченков.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире "Радио НВ" сообщил, что дипломат уже давно ожидал ротации.
"Назначение посла с процедурной точки зрения длится 4-6 месяцев. Надо сначала провести согласование кандидатуры внутри страны, проверить человека. После этого отправляем запрос на согласие правительства страны, в которую направляется посол. Получаем согласие, готовим указ о назначении", – пояснил дипломат.
Кулеба добавил, что Шамшур был послом шесть лет, при этом по закону срок дипломатической службы составляет четыре года.
"Мы для послов иногда делаем исключения, немного продлеваем, но он уже шесть лет (работает послом. – Ред.) и в соответствии с законом автоматически подпадает под ротацию", – подчеркнул глава МИД.
При этом Кулеба отдельно отметил эффективную работу посла по поводу скандала с рекламой Danone и Пореченковым.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности посла Украины во Франции Олега Шамшура.
Как писал OBOZREVATEL ранее:
Французская компания Danone в России сняла в рекламе своей продукции известного российского актера Михаила Пореченкова.
30 октября 2014 года Пореченков посетил "ДНР" и выехал на позиции боевиков в районе донецкого аэропорта. Там он сделал несколько выстрелов по позициям украинских защитников ДАП из крупнокалиберного пулемета.
Украинское подразделение компании Danone оправдалось за скандал вокруг рекламы Actimel с Пореченковым. В заявлении отмечается, что Danone является частью международной группы, которая работает в 140 странах мира, и не может влиять на решение российского подразделения.
Впоследствии на ситуацию остро отреагировали в посольстве Украины во Франции. Там отметили, что большой бизнес должен быть ответственным и не может пропагандировать "пособника кремлевских террористов".
Вскоре посол Украины во Франции Олег Шамшур заявил, что компания Danone решила отказаться от рекламы на российском рынке с участием актера Михаила Пореченкова.