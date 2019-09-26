"Парламент все помнит": Кулеба объяснил демарш Украины в ПАСЕ

Делегация Украины не подала свои полномочия на утверждение во время осенней сессии ПАСЕ, поскольку хочет показать, что национальные интересы для нее превыше всего.

Однако это не значит, что украинские представители не вернутся в орган спустя некоторое время, заявил вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в комментарии УНН.

ПАСЕ Delo.ua

"Парламент принял свое решение, я узнал о нем от парламента. Решение заключается в том, чтобы не подавать полномочия свои на утверждение именно во время осенней сессии. Это не значит, что они не будут представлены никогда. Есть вопросы процесса, позиция парламента, которую надо уважать. Мне в этой позиции нравится то, что новый парламент четко показал, что он все помнит, что есть нечто высшее, чем изменение политических сил или изменение делегаций. Есть стратегический национальный интерес государства, именно в Парламентской ассамблее, и новый парламент это осознает", – сказал он.

Также Кулеба прокомментировал скандальную новость о том, что "Оппозиционная платформа – За жизнь" послала своего кандидата на сессию, несмотря на бойкот делегации. Он объяснил, что это допустимо, ведь Украина – демократическая страна.

"Там есть тонкий юридический момент. Дело в том, что госпожа Левочкина входила и в прежнюю делегацию, и входит в новую. Согласно правилам ПАСЕ, до тех пор, пока ассамблея не утвердит полномочия новой делегации, полномочия старой делегации остаются в силе. Поэтому госпожа Левочкина юридически формально входит туда в статусе члена бывшей делегации... Она будет, очевидно, представлять в ПАСЕ интересы своей политической силы, а не интересы новой украинской делегации", – пояснил Кулеба.

Однако народный депутат Украины от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко предостерег украинскую сторону от поспешных действий. По его словам, она рискует вообще остаться без делегации в ПАРЕ, если не подаст во время на утверждение ее новый состав. От этого выиграет только Россия.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Украина официально отказалась от участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы из-за возвращения России.

В ПАСЕ прокомментировали отказ Украины от участия в сессии организации, заявив, что Совет Европы – это не кафе, где можно выбирать все, что нравится.

При этом часть народных депутатов, вошедших в украинскую делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы, планируют поехать на осеннюю сессию ПАСЕ, несмотря на бойкот.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!