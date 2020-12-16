Кулеба: общество не готово к спокойному разговору о России, но он очень нужен

Украинское общество и политикум не готовы к разговору о стратегии по сосуществованию с Россией, но он необходим.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) Дмитрий Кулеба во время дискуссии "Дипломатия-2021: приоритеты власти, ожидания общества", пишет "Укринформ". По его мнению, без соответствующей стратегии по РФ в Украине не будет "ни безопасности, ни процветания".

По словам дипломата, наша страна "никогда не уйдет от своей географии", и некоторые эксперты готовы "трезво смотреть" на восточного соседа.

Министр рассказал, что Национальный институт стратегических исследований опубликовал тезисы к разговору о России. Он отметил, что к этой теме надо подходить очень осторожно. А прежде всего ее нужно обсудить в экспертных кругах, считает Кулеба.

"В обществе еще слишком много эмоций, чтобы говорить о России. Человек, который действительно готов к этому разговору, будет замаркирован как фанатик или предатель и подставится под удар", – уверен министр.

Учитывая это, усилия МИД пока будут сосредоточены на деятельности в уже действующих форматах на российском направлении и на запуске "Крымской платформы".

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что, по словам Кулебы, России самом деле не нужны "ДНР" и "ЛНР", а также Крым. Она хочет, чтобы изменилась вся Украина.

Министр заверил, что есть ряд вопросов, в которых наша страна категорически отстаивает свою позицию, и не пойдет на уступки.