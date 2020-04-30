Главная Новости
30 апреля • обновлено в 18:18
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Кулеба обратился к Лаврову по поводу заложников и Донбасса

1.4т
Читать материал на украинском

Во время переговоров министров иностранных дел стран "нормандской четверки" (Украина, Франция, Германия и Россия) были затронуты вопросы доступа международных организаций на Донбассе и обмена удерживаемыми лицами.

Об этом на онлайн-брифинге заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он уточнил, что СММ ОБСЕ и Международный комитет Красного Креста должны иметь неограниченный доступ к оккупированным территориям, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы не планируем отступать": Кулеба обратился к Лаврову по поводу заложников и Донбасса

"Сегодня мы также уделили внимание тем вызовам, которые создает пандемия коронавируса для урегулирования и для безопасности, и здоровья граждан на оккупированных территориях. Было подчеркнуто неоднократно на том, что Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, а также Международному Комитету Красного Креста должна быть обеспечена полная и безоговорочная возможность доступа к оккупированным территориям и эффективного исполнения поставленных перед ними задач", – отметил министр.

Он уточнил, что любая политическая дискуссия в нормандском формате базируется на принципе "сначала безопасность". "Это фундаментальный принцип, и мы не планируем от него отступать", – подчеркнул министр.

Также Кулеба призвал главу МИД РФ Сергея Лаврова вести активную работу с целью освобождения граждан Украины.

"Мы еще далеки от реализации формулы обмена "всех на всех", поэтому надо двигаться вперед. Тут Россия и Украина должны продолжить взаимодействовать. И я отдельно подчеркнул – воспользовался возможностью нашего нормандского разговора – на необходимости освобождения украинцев, которых удерживают на территории РФ, а также в оккупированном Крыму, и обратился к своему российскому коллеге с призывом вести активную работу с целью их освобождения", – сказал министр.

Кроме того, обсуждались вопросы получения пенсий для граждан на оккупированных территориях.

"Я проинформировал о тех мерах, которые приняло правительство Украины для того, чтобы люди с оккупированных территорий имели доступ к пенсиям. И мы в который раз подчеркнули, что эти вопросы должны решаться в соответствии с Минскими договоренностями исключительно в правовом поле Украины. Это очень важное ударение", – пояснил Кулеба.

Как сообщал OBOZREVATEL, министры иностранных дел "нормандской четверки" договорились определить новую дату полного прекращения огня на Донбассе.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Обмен пленными" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Сергиенко
Темы
Обмен пленными Война на Донбассе
Персоны
Дмитрий Кулеба Сергей Лавров
Место
Украина
Теги
Министерство иностранных дел Украины нормандский формат
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
5
16
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Балаболка...)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Политика

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 10406.

    Вылечились: 1238. Умерли: 261.

  • В мире заболели уже более 3,2 миллиона человек, погибли – 228 тысяч.

  • Ляшко заявил, что Украина вышла на плато по COVID-19, прогноз оптимистичный.

  • Лекарство от рака протестируют на 120 больных коронавирусом в Британии. Говорят, хватит 1 таблетки в день.

  • Ученые озвучили смертельную опасность нового лекарства от COVID-19.

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги