"Мы не планируем отступать": Кулеба обратился к Лаврову по поводу заложников и Донбасса

Во время переговоров министров иностранных дел стран "нормандской четверки" (Украина, Франция, Германия и Россия) были затронуты вопросы доступа международных организаций на Донбассе и обмена удерживаемыми лицами.

Об этом на онлайн-брифинге заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он уточнил, что СММ ОБСЕ и Международный комитет Красного Креста должны иметь неограниченный доступ к оккупированным территориям, передает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня мы также уделили внимание тем вызовам, которые создает пандемия коронавируса для урегулирования и для безопасности, и здоровья граждан на оккупированных территориях. Было подчеркнуто неоднократно на том, что Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, а также Международному Комитету Красного Креста должна быть обеспечена полная и безоговорочная возможность доступа к оккупированным территориям и эффективного исполнения поставленных перед ними задач", – отметил министр.

Он уточнил, что любая политическая дискуссия в нормандском формате базируется на принципе "сначала безопасность". "Это фундаментальный принцип, и мы не планируем от него отступать", – подчеркнул министр.

Также Кулеба призвал главу МИД РФ Сергея Лаврова вести активную работу с целью освобождения граждан Украины.

"Мы еще далеки от реализации формулы обмена "всех на всех", поэтому надо двигаться вперед. Тут Россия и Украина должны продолжить взаимодействовать. И я отдельно подчеркнул – воспользовался возможностью нашего нормандского разговора – на необходимости освобождения украинцев, которых удерживают на территории РФ, а также в оккупированном Крыму, и обратился к своему российскому коллеге с призывом вести активную работу с целью их освобождения", – сказал министр.

Кроме того, обсуждались вопросы получения пенсий для граждан на оккупированных территориях.

"Я проинформировал о тех мерах, которые приняло правительство Украины для того, чтобы люди с оккупированных территорий имели доступ к пенсиям. И мы в который раз подчеркнули, что эти вопросы должны решаться в соответствии с Минскими договоренностями исключительно в правовом поле Украины. Это очень важное ударение", – пояснил Кулеба.

Как сообщал OBOZREVATEL, министры иностранных дел "нормандской четверки" договорились определить новую дату полного прекращения огня на Донбассе.

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