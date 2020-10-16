Кулеба – о выходе РФ из консультаций по МН17: это красноречивое свидетельство страха
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и его коллега из Нидерландов Стеф Блок провели телефонный разговор, посвященный теме трагедии МН17 и, в частности, выходу России из консультаций по ней.
Кроме того, как сообщает пресс-служба МИД, дипломаты обсудили взаимодействие в привлечении к ответственности виновных за сбивание МН17 в рамках судебных процессов в Нидерландах и международных судебных инстанциях.
"Выход РФ из консультаций по МН17 – это красноречивое свидетельство ее страха перед правдой о том, что случилось 17 июля 2014 года в небе над Донбассом", – отметил Кулеба.
Министр добавил, что Украина, в свою очередь, всегда была открытой к сотрудничеству и предоставляла всю необходимую информацию голландским властям по указанному делу.
Представители обоих государств договорились продолжать сотрудничество с целью установления справедливости и привлечения виновных к ответственности. А Блок положительно оценил присоединение Украины в качестве третьей стороны к межгосударственному иску Нидерландов против Российской Федерации в Европейском суде по правам человека.
Как сообщал OBOZREVATEL:
15 октября РФ вышла из консультативной группы по расследованию катастрофы самолета Boeing рейса MH17 в Украине.
Причиной такого решения назвали поведение Нидерландов в отношении РФ в этом деле.
В Нидерландах ответили, что "глубоко сожалеют" о решении России не участвовать в трехсторонних консультациях по MH17.