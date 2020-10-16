Кулеба – о выходе РФ из консультаций по МН17: это красноречивое свидетельство страха

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и его коллега из Нидерландов Стеф Блок провели телефонный разговор, посвященный теме трагедии МН17 и, в частности, выходу России из консультаций по ней.

Кроме того, как сообщает пресс-служба МИД, дипломаты обсудили взаимодействие в привлечении к ответственности виновных за сбивание МН17 в рамках судебных процессов в Нидерландах и международных судебных инстанциях.

"Выход РФ из консультаций по МН17 – это красноречивое свидетельство ее страха перед правдой о том, что случилось 17 июля 2014 года в небе над Донбассом", – отметил Кулеба.

Министр добавил, что Украина, в свою очередь, всегда была открытой к сотрудничеству и предоставляла всю необходимую информацию голландским властям по указанному делу.

Представители обоих государств договорились продолжать сотрудничество с целью установления справедливости и привлечения виновных к ответственности. А Блок положительно оценил присоединение Украины в качестве третьей стороны к межгосударственному иску Нидерландов против Российской Федерации в Европейском суде по правам человека.

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