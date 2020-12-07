Кулеба о возможной потере Украиной безвиза: пальцы уже висели над пропастью

После скандального решения Конституционного суда Украина была близка к потере безвизового режима с Европейским Союзом.

Как сказал в интервью "РБК-Украина" министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, КСУ действительно поставил Украину своим решением на край пропасти, внизу которой было написано "потеря безвиза".

"И пальцы уже висели над пропастью. Затем, благодаря решению президента, СНБО и Кабмина, Украина отошла от края этой пропасти", – отметил он.

По словам Кулебы, если ситуация не будет исправлена, и негативные последствия решения КСУ не будут систематически преодолены, то эти проблемы могут быть констатированы в следующем отчете Еврокомиссии о функционировании безвиза.

"Мы еще раньше передали наш национальный доклад по выполнению условий о либерализации визового режима и теперь ждем реакции партнеров. Но даже их возможная констатация, которой, я убежден, удастся избежать, не была бы потерей безвиза, так как решение о лишении безвиза – это политическое решение", – добавил глава МИД.

Он заверил, что президент Украины Владимир Зеленский "абсолютно настроен не допустить такого сценария, не ради удовлетворения требований Евросоюза, а ради Украины и ее развития".

Как писал OBOZREVATEL: