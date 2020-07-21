Кулеба назвал условия для встречи Зеленского и Путина

Алексей Титофф Политика 13:51, 21.07.2020 Обновлено: 14:19, 21.07.2020

Президент Украины Владимир Зеленский может провести встречу с главой РФ Владимиром Путиным в Крыму только в случае деоккупации украинского полуострова.

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает "24 канал".

"Встреча в Крыму президентов Зеленского и Путина возможна только в случае церемонии снятия российского флага и поднятия там украинского флага в связи с восстановлением полного суверенитета Украины над временно оккупированным Крымом", – сказал глава МИД.

Дипломат отметил, что пока в России не заявляли о готовности провести такую процедуру.

"Более того, Путин приехал в Крым с совершенно другой целью – закладывать новые корабли для Черноморского флота РФ, демонстрируя этим дальнейшее укрепление военного присутствия на полуострове. Такая встреча (Зеленского и Путина – Ред.) на границе или в Крыму абсолютно немыслима", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак сказал, что Зеленский не называет Путина агрессором ради освобождения украинцев.

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