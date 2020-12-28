Кулеба назвал три условия для сдерживания Путина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал три условия, которые нужно выполнить, чтобы сдержать главу России Владимира Путина.

По мнению дипломата, остановить его можно только при условии их выполнения, пишет International Politic. Также глава украинского МИД указал на слабость западных демократий, проявившуюся в нагорно-карабахском конфликте.

"Под предлогом поддержания мира Путин направил войска в регион, который когда-то был частью советской империи, и вернул их под контроль Москвы. В то же время он торпедировал процесс демократизации в Армении", – сказал он.

Украинский дипломат сказал, что для сдерживания агрессивной политики главы РФ "больше нельзя сомневаться в реальных намерениях Кремля".

"В 2014 году, когда Россия аннексировала Крым и вторглась в Донбасс, было потрачено слишком много времени на то, чтобы понять, чего на самом деле хотела Москва", – уточнил он.

С тех пор цели России должны быть окончательно ясны для всех, считает Кулеба.

"Она хочет территориально расширяться и подрывать западные демократии. Из этого следует требование второе: решимость действовать. Никто на Западе не должен смотреть в другую сторону или колебаться, когда страна становится жертвой российской агрессии, в обманчивой надежде, что с ними этого не случится", – заявил он.

По его мнению, данное условие подводит к третьему требованию – предотвращению.

"Западу следует вкладывать значительно больше ресурсов, чтобы удержать Кремль от дальнейших агрессивных шагов. Какой бы высокой ни была цена предотвращения, цена разрешения следующего кризиса, вызванного Россией, определенно будет выше", – считает дипломат.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Россия намерена получить "пакет акций" Украины, возможность влиять на внешнюю и внутреннюю политику страны.

Об этом рассказал журналист, блогер, член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский. По его мнению, Минские соглашения не выполняются потому, что РФ хочет навязать Украине легализацию незаконных вооруженных формирований "ЛНР" и "ДНР"