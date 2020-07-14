Кулеба назвал следующий шаг в отношениях Украины с НАТО.

Получение Украиной статуса партнера расширенных возможностей НАТО позволит углубить взаимодействие Киева с военным блоком. Следующим шагом должно быть получение Плана действий по членству.

Об этом в интервью "Сегодня" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, это не конечная цель евроатлантической интеграции страны.

Глава МИД считает, что следующим шагом в отношениях с Североатлантическим альянсом должно быть получение Плана действий по членству – дорожной карты по вступлению страны в НАТО. А не, например, получение статуса основного партнера США вне НАТО.

"Я думаю, что следующий шаг в отношениях с НАТО должен быть План действий по членству. Это моя позиция как министра и мы должны сосредоточиться на достижении этой цели", – сказал Кулеба.

Он напомнил о том, что Альянс еще в 2008 году взял на себя обязательства предоставить Украине этот документ.

"Программа расширенных возможностей НАТО – это инструмент, который позволит нам углубить взаимодействие, создать новые возможности для укрепления наших вооруженных сил, разведки. Но в плане интеграции следующий шаг должен быть ПДЧ", – подчеркнул министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина 12 июня, получила статус члена Программы расширенных возможностей НАТО. Таким образом наша страна стала одним из шести партнеров по расширенным возможностям наряду с Австралией, Финляндией, Грузией, Иорданией и Швецией.