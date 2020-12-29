Кулеба назвал российскую вакцину от COVID-19 гибридным оружием против Украины

Российскую вакцину против коронавируса (Sputnik V) нужно рассматривать как гибридное оружие страны-агрессора РФ против Украины.

Такое убеждение высказал глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью газете "День". По его словам, о поставках этого препарата не может быть и речи.

Министр считает, что вопрос вакцины в целом является классическим примером гибридных возможностей. В то же время существует несколько его измерений.

Как объясняет Кулеба, Украина может заказать вакцину классическим путем получения таких препаратов или доступа к ним через систему COVAX. Также можно напрямую договориться с отдельными поставщиками-производителями. Или же благодаря гибридной возможности. То есть обратиться к государствам, которые зарезервировали для себя вакцину с большим запасом доз, попросить их дать небольшую долю Украине "с расчетом на то, что они все равно пополнят свои запасы".

"И есть еще одно гибридное измерение в этой истории – это ситуация с российской вакциной. Мы же понимаем, что когда речь идет о ней, то она является гибридным оружием России против Украины", – констатировал Кулеба.

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