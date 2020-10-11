Кулеба назвал приоритетный путь достижения мира на Донбассе

Кирилл Лютый Политика 23:46, 11.10.2020 Обновлено: 07:16, 12.10.2020

Для Украины остается приоритетным дипломатический путь решения вооруженного конфликта на Донбассе.

Об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью турецкому телеканалу TRT Russian, отметив, что власть, тем не менее, готовится к любому сценарию развития событий на востоке страны.

"Когда у вас есть такой сосед, как Россия, нужно быть готовым к любому сценарию. Но дипломатическое решение ситуации остается абсолютным приоритетом для Украины, и мы ищем способы убедиться, что найдем решение в этих рамках", – рассказал дипломат.

Кулеба также отметил важность Трехсторонней контактной группы, где украинская делегация добилась договоренностей о режиме прекращения огня.

Как писал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский выразил убеждение, что Украина никогда не сможет остановить войну на Донбассе, если не будет говорить с властями страны-агрессора России.

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