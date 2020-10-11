Кулеба назвал приоритетный путь достижения мира на Донбассе

Кирилл Лютый
Кирилл Лютый
Политика
6,2 т.
Дмитрий Кулеба

Для Украины остается приоритетным дипломатический путь решения вооруженного конфликта на Донбассе.

Об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью турецкому телеканалу TRT Russian, отметив, что власть, тем не менее, готовится к любому сценарию развития событий на востоке страны.

"Когда у вас есть такой сосед, как Россия, нужно быть готовым к любому сценарию. Но дипломатическое решение ситуации остается абсолютным приоритетом для Украины, и мы ищем способы убедиться, что найдем решение в этих рамках", – рассказал дипломат.

Кулеба также отметил важность Трехсторонней контактной группы, где украинская делегация добилась договоренностей о режиме прекращения огня.

Как писал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский выразил убеждение, что Украина никогда не сможет остановить войну на Донбассе, если не будет говорить с властями страны-агрессора России.

УкраинаОперация Объединенных сил на ДонбассеВойна на ДонбассеРоссийско-украинский конфликтМинистерство иностранных дел УкраиныДмитрий Кулеба