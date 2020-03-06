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6 марта • обновлено в 10:41
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Кулеба назвал подачу воды в Крым "инструментом деоккупации"

2.4т
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что восстановление украинской властью подачи воды в оккупированный Россией Крым – это "инструмент деоккупации".

Об этом он заявил в эфире программы "Право на власть" на "1+1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

"Вопрос подачи или не подачы воды в Крым, в оккупированный Крым, – это инструмент деоккупации", – подчеркнул глава МИД.

Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба

При этом народный депутат от фракции "Голос" Юлия Клименко отметила, что "это наоборот – инструмент оккупации".

"Нет. Я сказал... Можно предоставлять, можно не предоставлять, но это всегда должно рассматриваться как инструмент деоккупации", – уточнил Кулеба.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Аннексия Крыма
Персона
Владимир Кулеба
Место
Украина
Теги
Министерство иностранных дел Украины Новости Крыма Крым без воды
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Mega Death
Mega Death
Пусть в Крыму и России шевелятся и сами думают как решить проблему с водой. Перспектива зависимости от глупых хуторян, не добавляет стабильности))
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Для деокупации ещё бы предложил пенсии начать платить крымчанам.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
кулеба, засунь этот инструмент себе в жoпу. Воды у вас никто не просил.
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