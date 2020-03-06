Кулеба назвал подачу воды в Крым "инструментом деоккупации"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что восстановление украинской властью подачи воды в оккупированный Россией Крым – это "инструмент деоккупации".
Об этом он заявил в эфире программы "Право на власть" на "1+1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).
"Вопрос подачи или не подачы воды в Крым, в оккупированный Крым, – это инструмент деоккупации", – подчеркнул глава МИД.
Дмитрий Кулеба
При этом народный депутат от фракции "Голос" Юлия Клименко отметила, что "это наоборот – инструмент оккупации".
"Нет. Я сказал... Можно предоставлять, можно не предоставлять, но это всегда должно рассматриваться как инструмент деоккупации", – уточнил Кулеба.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль якобы выступил за подачу воды в Крым.
Вскоре же премьер оправдался за свои слова в поддержку возобновления подачи воды в оккупированный Россией Крым.
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