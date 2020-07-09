МоваЯзык

Топ-темы:

Кулеба назвал главную российскую угрозу с Крыма

Юрий Сергиенко
Политика
997
Кулеба назвал главную российскую угрозу с Крыма

Кулеба назвал главную российскую угрозу с Крыма .

Единственной целью вооруженной агрессии России может быть возобновление поставок воды во временно оккупированный Крым.

Об этом в интервью "Голосу Америки" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он добавил, что ВСУ готовятся к такому развитию событий.

"Мы внимательно следим за событиями вокруг канала, по которому Россия хочет возобновить поставки воды в Крым. Понимаем, что единственная цель военной операции России может состоять в разблокировании поставок воды", – сказал глава МИД.

По словам Кулебы, Вооруженные силы Украины готовятся дать отпор в случае российской агрессии.

"Наши вооруженные силы такой сценарий понимают и усиливают обороноспособность именно в этом направлении, чтобы в случае чего дать отпор", – добавил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа заявил о подготовке к возможному наступлению России из Крыма на Херсонскую область.

Однако по мнению командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева, непосредственной угрозы нового российского вторжения пока нет.

УкраинаАннексия КрымаМинистерство иностранных дел УкраиныДмитрий Кулеба
Поделиться в Facebook
  2. Политика