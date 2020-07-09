Кулеба назвал главную российскую угрозу с Крыма .

Единственной целью вооруженной агрессии России может быть возобновление поставок воды во временно оккупированный Крым.

Об этом в интервью "Голосу Америки" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он добавил, что ВСУ готовятся к такому развитию событий.

"Мы внимательно следим за событиями вокруг канала, по которому Россия хочет возобновить поставки воды в Крым. Понимаем, что единственная цель военной операции России может состоять в разблокировании поставок воды", – сказал глава МИД.

По словам Кулебы, Вооруженные силы Украины готовятся дать отпор в случае российской агрессии.

"Наши вооруженные силы такой сценарий понимают и усиливают обороноспособность именно в этом направлении, чтобы в случае чего дать отпор", – добавил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа заявил о подготовке к возможному наступлению России из Крыма на Херсонскую область.

Однако по мнению командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева, непосредственной угрозы нового российского вторжения пока нет.