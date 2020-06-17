Кулеба назвал главную проблему, которая тормозит переговоры по Донбассу

Вопрос "прямого диалога" с террористами самопровозглашенных формирований "Л/ДНР", который Россия требует от Украины, является ключевой проблемой на пути прогресса в пределах Минских договоренностей и "нормандского формата".

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Радио НВ. По его словам, это сдерживает вопросы установления мира на Донбассе и соблюдения Минских соглашений.

"Главный камень преткновения, который сдерживает прогресс (переговоров в "нормандском формате". – Ред.) – это проблема "прямого диалога". Россияне категорически настаивают, что мы должны разговаривать только с представителями "ДНР" и "ЛНР", а Украина категорически настаивает, что разговаривать будет только с Российской Федерацией", – отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что пока этот вопрос не будет так или иначе решен, искать общие знаменатели, будет слишком сложно. В то же время Кулеба считает, что Украине следует продолжать переговоры.

"Ситуация, которой нельзя допустить – это замораживание всего этого и ситуация, когда вообще ничего не будет происходить", – отметил министр.

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