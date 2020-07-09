Кулеба назвал главное препятствие для мира на Донбассе

Для урегулирования конфликта на Донбассе нужно начать прямой диалог с Россией, а не с “Л/ДНР”, на чем настаивает Кремль.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью "Голосу Америки". По его словам, это главная проблема, которая пока блокирует стабилизацию ситуации на востоке.

"Есть один вопрос, который блокирует все. Если его решить, можно двигаться вперед. Этот вопрос – прямой диалог. Россия настаивает, что мы должны вести переговоры исключительно с так называемыми "ДНР" и "ЛНР", а мы настаиваем, что должны вести прямой диалог с Российской Федерацией и искать решение с ними", – отметил Кулеба

Он подчеркнул, что можно достичь прорывов во многих вопросах, если бы появилось решение этого. Но его пока нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вопрос "прямого диалога" с террористами самопровозглашенных формирований "Л/ДНР", который Россия требует от Украины, является ключевой проблемой на пути прогресса в пределах Минских договоренностей и "нормандского формата".