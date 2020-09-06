Кулеба назвал фантасмагорией идею Лукашенко о "союзном государстве" Беларуси и Украины

Кулеба заявил, что воспринимает идею Лукашенко о "союзном государстве" Беларуси и Украины с иронией.

Предложение Александра Лукашенко создать белорусско-украинское союзное государство, которое он выдвинул в 2014 году, воспринимается с иронией.

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, Украина давно порвала с союзным прошлым и его вариациями.

"Очевидно, что на тот момент, я думаю, господин Лукашенко искренне сочувствовал Украине, хотел быть полезным. Но и идея, которую он выразил (будем откровенны), – это фантасмагория. Мне трудно представить эту "союзное государство" не потому, что я не представляю Беларусь как очень близкую страну, а потому, что я не понимаю, зачем нам для этого союзное государство, почему две независимые страны не могут быть максимально близки друг к другу", – сказал министр.

Он отметил, что единственный шанс реализовать немного в другой форме идею Лукашенко – это если и Украины, и Беларусь станут членами ЕС.

По мнению Кулебы, для Украины это пока гораздо более реальная возможность, чем для Беларуси.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-президент Европейского Совета Дональд Туск заявил, что весной 2014 года белорусский глава Александр Лукашенко предлагал ЕС создать союз Украины и Беларуси. Лукашенко якобы высказывал желание стать президентом обеих стран.

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