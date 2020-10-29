Кулеба назвал альтернативу Будапештскому меморандуму для Украины

Заменителем гарантий безопасности Украины, прописанных в Будапештском меморандуме, может стать мощная армия, поддержка западных партнеров, эффективная дипломатия и стабильное общество.

Об этом во время брифинга заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Кроме того, он пообещал, что возглавляемое им ведомство будет работать над комплексом дополнительных мер, которые защитят Украину от новых угроз (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я хочу, чтобы мы четко понимали, что ни один документ международный или национальный сам по себе не решает проблему безопасности Украины. В этом мы убедились в 2014 году. Безопасность является результатом комплекса факторов. Я убежден, что лучшие гарантии безопасности Украины – это крепкие ВСУ и дипломатия, устойчивое общество и мощные союзники нашего государства", – подчеркнул министр.

"Очевидно, что запрос на гарантии безопасности в украинском обществе есть. И МИД продолжит активно работать над созданием таких гарантий", – заверил он.

В контексте этого вопроса Кулеба вспомнил, что во время последнего визита президента Украины в Великобританию речь шла о взаимодействии с этой страной в развитии военно-морского флота. А во время визита президента в Турцию обсуждалось налаживание сотрудничества в военно-технической области и в сфере обороноспособности нашего государства.

Подытоживая, глава МИД рассказал, что вскоре состоятся и другие визиты руководства государства и будут заключены контракты, которые будут способствовать наращиванию сил.

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