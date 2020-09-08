Кулеба анонсировал встречу Ермака и Козака по Донбассу

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что встреча советников лидеров "нормандской четверки" пройдет по графику. Украинскую сторону на ней должен представлять глава ОП Андрей Ермак, российскую – замглавы АП Дмитрий Козак.

Одним из вопросов, который на ней поднимут, будет гибель украинских военных во время перемирия на Донбассе. Об этом Кулеба 8 сентября сообщил в эфире передачи "Свобода слова" на ICTV.

"По состоянию на сейчас встреча советников остается в графике. К ней Украина очень тщательно готовится. Безусловно, гибель наших солдат будет одним из тех вопросов, которые будут жестко обсуждены", – заявил глава МИД.

Министр добавил, что президент Украины Владимир Зеленский поручил ему поговорить с российским министром Сергеем Лавровым о гибели бойцов ВСУ. По словам Кулебы, украинская сторона уже инициировала этот разговор. Однако получила ответ из Москвы о том, что Лавров уехал в командировку в Сирию.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, президент Владимир Зеленский надеется, что встреча советников глав стран "нормандской четверки" прояснит дату новых переговоров по Донбассу между лидерами Украины, РФ, Германии и Франции.