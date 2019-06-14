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"Куда смотрят спецслужбы ?!" Хомчак рассказал о знаковом моменте в Крыму в 2010 году

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Начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак заявил, что еще в 2010 году заметил тревожные звоночки в Крыму, но тогда он и предположить не мог, во что это выльется.

Своими воспоминания он поделился с журналистами фонда "Повернись живим". Интервью опубликовано на его сайте. "Как-то в 2010 году поехал туда отдохнуть, потому что говорили, что Крым — уже как Европа. Но пока добрался до Алупки, у меня сложилось впечатление, что я еду не по Украине, а по России. Потому что везде реклама на русском языке — продуктов, русской водки. На столбах — флаги российские. Был удивлен: "Как? Куда смотрят наши спецслужбы? Почему так?". Не говорю уже о том, что украинского языка я там не слышал. Никогда не служил в Крыму, никогда не отвечал за него в своей военной карьере, но даже как простому украинцу мне тогда было очень странно и тяжело видеть Украину, где о ней почти ничего не напоминало", – сказал Хомчак.

При этом он не верит в рассказы некоторых военных о том, что агрессию России прогнозировали задолго до 2014 года.

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Руслан Хомчак

Руслан Хомчак

"24"

"Мы, те, кто командовал (а я командовал всю жизнь и постоянно оценивал обстановку), за годы независимости как раз Россию как открытого агрессора не рассматривали. Был момент с Тузлой, но мы не могли предвидеть такую ​​агрессию и не думали, что можем остаться без части Донбасса. Крым тогда больше вызывал беспокойство, чем Россия", – заявил начальник Генштаба.

Напомним, что в 2014 году OBOZREVATEL публиковал интервью с Русланом Хомчаком. Генерал-лейтенант рассказал об Иловайском котле, вторжении российских войск и поставленных Генштабом задачах.

21 мая 2019 года новый президент Украины Владимир Зеленский освободил Виктора Муженко от должности начальника Генштаба Вооруженных сил и назначил вместо него Руслана Хомчака.

Как сообщал OBOZREVATEL, Хомчак признался, что россияне предлагали украинским воинам, взятым в котел в Иловайске летом 2014 года, сдаться. Бойцов обещали выпустить, если ВСУ оставят добровольческие батальоны в котле.

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Персона
Руслан Хомчак
Место
Украина
Тег
Генеральный штаб ВСУ
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Лишнее подтверждение того что Крым и крымчане не отождествляли себя с украиной. Так что выбор сделанный нами весной 2014 года был вполне осознан и закономерен
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Судьба Крыма решилась в конце февраля 2014 года. Если бы в Киеве продолжили действовать в рамка соглашения Яныка и оппозиции, подписанном с участием еврочиновников, провели бы досрочные выборы президента, то тогда у Крыма не появилось бы даже формальноо повода решать вопрос об отделении от Украины и Россия бы не включилась в данный процесс.
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Питон Каа
Питон Каа
Референдум, значит, под дулами автоматов, ну-ну...
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