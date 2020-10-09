Как известно, начало конца власти начинается с показателей социологических исследований, где большинство граждан считают, что страна движется по неверному пути.

В нынешней ситуации парадокс заключается в том, что никто, даже сама власть, не знает куда она движется?!

Напомню, что мы живем в парламентско-президентской республике. Итак, главным институтом этой властной модели является парламентское большинство или коалиция парламентских фракций. Сейчас есть парламентское большинство с одной фракции, однако определенную законодательством программу своей деятельности она так и не обнародовала. Правительство Шмыгаля в свою очередь было обязано (смотри статью 11 Закона о Кабинете Министров) подать свою программу деятельности, которая базируется на программных задачах коалиции-большинства. Такая программа до сих пор не принята.

Президент свою стратегию и программные цели должен обнародовать через послание к народу и ежегодные и внеочередные обращение к Верховной Раде Украины о внутреннем и внешнем положении Украины. До сих пор было лишь одно внеочередное обращение на одну страницу текста в публицистическом стиле и по случаю начала работы Верховной Рады 9-го созыва. Таким образом, власть до сих пор не определила стратегию развития государства и не сформировала программы действий на ее выполнение.

Поэтому на риторический вопрос: куда мы идем или точнее куда они ведут Украину – ответа нет в принципе.

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