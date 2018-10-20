Кучме нашли замену: эксперт объяснил, что будет с ''Минском-2''

Выход из минских переговоров по Донбассу экс-президента Украины Леонида Кучмы и замена его на дипломата Руслана Демченко свидетельствует о том, что переговоры окончательно зашли в тупик.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV ветеран АТО, эксперт Международного института демократий Евгений Дикий.

По словам эксперта, сам факт замены Кучмы на Демченко – "очень существенное снижение уровня переговоров с украинской стороны".

"Формально статус тот же самый - человек представляет украинское государство на этих переговорах… Но неформальный статус Кучмы как определенного авторитета для россиян и боевиков, и статус рядового дипломата, пусть и с теми же полномочиями – это два разных уровня", - подчеркнул Дикий.

По его мнению, такой шаг украинской стороны является абсолютно логичным и закономерным: "Всем сторонам давно понятно, что минский процесс зашел в тупик, исчерпал себя. Но минский процесс сейчас – это чемодан без ручки, причем для обеих сторон. Нести тяжело, а бросить жалко".

Как объяснил эксперт, Демченко как кадровый дипломат будет делать свою работу – принимать участие в заведомо безрезультатном переговорном процессе.

"Иногда это тоже очень надо. В данном случае у него важная миссия. Украина не может позволить себе роскошь первой объявить, что минский процесс полностью себя исчерпал и что мы из него выходим. Также не может себе позволить эту роскошь Россия. Обе стороны чудесно это понимают. Поэтому дальше будет ритуальная имитация того, что минский процесс продолжается, тогда как, на самом деле, ни одна из сторон на него надежды уже не возлагает", - заключил Дикий.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 октября экс-президент Леонид Кучма официально ушел с поста представителя Украины в контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе.

Заменивший Кучму Руслан Демченко ранее занимал должность генерального консула Украины в Стамбуле, впоследствии был послом Украины в Сербии и Черногории.

В 2014 году временно исполнял обязанности министра иностранных дел. С сентября 2014 года Демченко стал советником президента Украины.