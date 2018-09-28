Кучма заявил о намерении выйти из переговоров в Минске по Донбассу: что известно

Второй президент Украины, один из подписантов Минских договоренностей Леонид Кучма заявил о намерении уйти с поста представителя Украины в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.

Одной из причин отставки полномочный представитель назвал свой возраст, однако не уточнил, когда именно покинет свой пост, пишет "Интерфакс".

"Я для себя уже давно принял решение, когда я достигну своего критического возраста, я должен буду поблагодарить всех, кто со мной там работал, и уйти, дать возможность поработать другим", — пояснил Леонид Данилович.

Леонид Кучма

Участник Трехсторонней контактной группы также отметил, что ему нелегко даются переговоры об урегулировании конфликта, поскольку противники не спешат выполнять обещанное.

"Там слишком трудные разговоры - когда ты знаешь, что результата нет, когда ты знаешь, что принимаем решение с 1 сентября объявить перемирие, а оно не выполняется", — заявил Леонид Кучма.

Отметим, что российское информационное агентство ТАСС также сообщило о выходе Кучмы из переговорной группы, однако они подали это как уже свершившийся факт. В СМИ не уточнили, что отставка только запланирована.

Напомним, что в 2014 году в столице Белоруссии представители Украины, России и ОБСЕ подписали Минский протокол о прекращении огня на Донбассе. Таким образом была создана Трехсторонняя контактная группа, которая занимается урегулированием конфликта на востоке Украины.

Минские договоренности оккупанты не выполняют, однако представители переговорной группы регулярно проводят встречи ради устранения боевых действий. К примеру, 5 сентября состоялись очередные переговоры, на которых представители ОРДЛО попытались устроить провокацию.

Как писал OBOZREVATEL, в 2018 году Леонид Кучма отметил свое 77-летие. После ухода из большой политики он занимается благотворительностью и возглавляет созданную им организацию — Президентский фонд Леонида Кучмы "Украина".