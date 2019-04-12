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Кучма указал на роль Зеленского в дебатах с Порошенко

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Украинцам будет интересно послушать на предстоящих дебатах именно кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского, чтобы понять, какой он человек.

Такое мнение высказал второй президент Украины Леонид Кучма в пятницу, 12 апреля, во время визита в Днепр, передает "Интерфакс-Украина". По его словам, о работе оппонента Зеленского, действующего главы государства Петра Порошенко свидетельствуют его действия за последние 5 лет.

"Послушать Зеленского, конечно, интересно с этой точки зрения. Поэтому я думаю, что дебаты состоятся. Но люди в первую очередь будут слушать Владимира Зеленского. Их всех, как я понимаю, интересует его личность", – сказал Кучма.

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Экс-президент заверил, что в первом туре выборов украинцы уже "все видели и слышали". А дебаты, по его словам, – дело только кандидатов в президенты.

"Для меня лично – подчеркиваю, лично – они не имеют никакого значения. Я знаю, что сделано за 5 предыдущих лет", – отметил Кучма.

Леонид Кучма

Леонид Кучма

Українська правда

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Персоны
Леонид КучмаВладимир ЗеленскийПетр Порошенко
Место
Украина
Тег
Выборы 2019
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