Кучма указал на роль Зеленского в дебатах с Порошенко

Украинцам будет интересно послушать на предстоящих дебатах именно кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского, чтобы понять, какой он человек.
Такое мнение высказал второй президент Украины Леонид Кучма в пятницу, 12 апреля, во время визита в Днепр, передает "Интерфакс-Украина". По его словам, о работе оппонента Зеленского, действующего главы государства Петра Порошенко свидетельствуют его действия за последние 5 лет.
"Послушать Зеленского, конечно, интересно с этой точки зрения. Поэтому я думаю, что дебаты состоятся. Но люди в первую очередь будут слушать Владимира Зеленского. Их всех, как я понимаю, интересует его личность", – сказал Кучма.
Владимир Зеленский и Петр Порошенко
112.ua
Экс-президент заверил, что в первом туре выборов украинцы уже "все видели и слышали". А дебаты, по его словам, – дело только кандидатов в президенты.
"Для меня лично – подчеркиваю, лично – они не имеют никакого значения. Я знаю, что сделано за 5 предыдущих лет", – отметил Кучма.
Леонид Кучма
Українська правда
Как сообщал OBOZREVATEL:
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский позвал своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, на дебаты на НСК "Олимпийский".
Глава Украины Петр Порошенко принял приглашение от Зеленского.
Порошенко и Зеленскому предложили новое место для дебатов – телестудию.
8 апреля Зеленский отказался от дебатов в телестудии и продолжил настаивать на их проведении на НСК "Олимпийский".
10 апреля НСК "Олимпийский" получил запросы от кандидатов в президенты Украины на проведение дебатов между ними. Порошенко прислал запрос на проведение дебатов 14 и 19 апреля, а Зеленский – на 19 апреля.
11 апреля Зеленский и Порошенко устроили перепалку в прямом эфире, после чего шоумен озвучил окончательное решение – он придет на дебаты только 19 апреля.
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