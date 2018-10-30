''Кучма стоял у истоков'': агрессии России против Украины нашли новое объяснение

Предпосылки для российской агрессии против Украины были заложены во времена конфликта вокруг острова Тузла при президентстве Леонида Кучмы.

Такое мнение высказала в эфире ObozTV украинская журналистка и блогер Лариса Волошина. По ее мнению, реакция Кучмы на инцидент спровоцировала РФ на дальнейшие действия.

"После событий вокруг острова Тузла очень много украинских экспертов и политиков начали говорить о том, что Россия готовится к аннексии украинских территорий и к нападению на Украину. Но интересно, как Леонид Кучма себя повел. Во-первых, он подписал позорный договор 2003 года о внутренних водах, которым сейчас манипулирует Российская Федерация, объясняя свое "пиратство" в Азовском море. Во-вторых, Кучма тогда снял Евгения Марчука – человека, который тогда своевременно и адекватно отреагировал на события на Тузле", – заявила журналистка.

Как подчеркнула Волошина, Кучма "стоял у истоков российской экспансии в Украине".

"Эта открытая экспансия как раз началась 15 лет назад. Даже раньше – она началась с убийства Георгия Гонгадзе, когда Виктор Медведчук занял фактически первый пост в государстве, поскольку, по слухам того времени, Кучма практически не принимал решений... Договор по Азовскому морю подписывался при прямом участии Медведчука", – отметила журналистка.

"Кучма построил кланово-олигархическую систему, которую сейчас называют демократическим феодализмом... Отстаивая эту систему, он не останавливался перед самыми позорными преступлениями, во всяком случае, знал о них и одобрял. Но когда ситуация обернулась так, что надо было защищать Украину, ее существование и суверенитет, Кучма почему-то самоустранился", – добавила Волошина.

Как сообщал ObozTV, ранее блогер Лариса Волошина заявила, что военный союз Украины и Румынии для противодействия России на море - более чем реален.