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''Кучма стоял у истоков'': агрессии России против Украины нашли новое объяснение

5.7тЧитать материал на украинском

Предпосылки для российской агрессии против Украины были заложены во времена конфликта вокруг острова Тузла при президентстве Леонида Кучмы.

Такое мнение высказала в эфире ObozTV украинская журналистка и блогер Лариса Волошина. По ее мнению, реакция Кучмы на инцидент спровоцировала РФ на дальнейшие действия.

"После событий вокруг острова Тузла очень много украинских экспертов и политиков начали говорить о том, что Россия готовится к аннексии украинских территорий и к нападению на Украину. Но интересно, как Леонид Кучма себя повел. Во-первых, он подписал позорный договор 2003 года о внутренних водах, которым сейчас манипулирует Российская Федерация, объясняя свое "пиратство" в Азовском море. Во-вторых, Кучма тогда снял Евгения Марчука – человека, который тогда своевременно и адекватно отреагировал на события на Тузле", – заявила журналистка.

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Как подчеркнула Волошина, Кучма "стоял у истоков российской экспансии в Украине".

"Эта открытая экспансия как раз началась 15 лет назад. Даже раньше – она началась с убийства Георгия Гонгадзе, когда Виктор Медведчук занял фактически первый пост в государстве, поскольку, по слухам того времени, Кучма практически не принимал решений... Договор по Азовскому морю подписывался при прямом участии Медведчука", – отметила журналистка.

"Кучма построил кланово-олигархическую систему, которую сейчас называют демократическим феодализмом... Отстаивая эту систему, он не останавливался перед самыми позорными преступлениями, во всяком случае, знал о них и одобрял. Но когда ситуация обернулась так, что надо было защищать Украину, ее существование и суверенитет, Кучма почему-то самоустранился", – добавила Волошина.

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Как сообщал ObozTV, ранее блогер Лариса Волошина заявила, что военный союз Украины и Румынии для противодействия России на море - более чем реален.

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVРоссийско-украинский конфликт
Персоны
Леонид КучмаЛариса Волошина
Место
Украина
Объект
Азовское море
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
"блогер Лариса Волошина заявила.." Ай да блогер, ай да спец, вот и хлопотам конец! Хоть вынай тебя из сети - да министром во дворец!
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Сколько идиотизма)))Причина одна...вы все...трусы...вы все бабы Остальное милые украинцы...третично
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