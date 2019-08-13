Кучма собирает команду: у Зеленского пояснили нашумевшее увольнение Бессмертного

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что увольнение Романа Бессмертного связано с формированием более эффективной команды в переговорном процессе по Донбассу.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса, передает УП. Напомним, Бессмертный был представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке страны. 13 августа Зеленский подписал указ, которым уволил чиновника.

"Президент делегировал организацию отстаивания позиций Украины в сложном переговорном процессе второму президенту Украины Леониду Кучме.

Под его руководством мы пока формируем наиболее эффективную команду, которая сможет продуктивно защищать позицию Украины в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске", – ответили в Офисе на запрос журналистов.

В то же время в ОП не ответили на вопрос, связано ли решение с заявлением Бессмертного о том, что Украина после гибели четырех военных под Павлополем на Донбассе должна приостановить участие в Минском процессе до встречи лидеров стран "нормандского формата".

Роман Бессмертный 24 Канал

Как писал OBOZREVATEL, ранее Роман Бессмертный назвал собственную версию причины своего увольнения.

Кроме того, чиновник заявил, что Зеленский попал в ловушку из-за переговоров с главой РФ Владимиром Путиным.

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