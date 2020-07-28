Кучма прекратил работу в ТКГ по Донбассу

Второй президент Украины Леонид Кучма сложил свои полномочия главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске по вопросам урегулирования на Донбассе.

Об этом сообщили на сайте Офиса президента Украины. В частности, глава государства Владимир Зеленский лично поблагодарил Кучму за его работу.

Президент подчеркнул, что она была чрезвычайно важной и одновременно сложной, и отметил, что с уважением и почтением относится к его решению о прекращении участия в деятельности ТКГ.

"Спасибо за все усилия, которые вы приложили для разблокировки Минского процесса для достижения мира. Ваш опыт был сверхважным и чрезвычайно нужным. Всегда готов услышать ваш совет в будущем", – сказал Зеленский во время встречи с Кучмой 28 июля.

Со своей стороны второй президент Украины отметил, что за последний год работа ТКГ была восстановлена и значительно продвинулась, был осуществлен ряд важных шагов, достигнуты важные договоренности.

Кучма отметил, что и в дальнейшем в случае необходимости готов делиться опытом и предоставлять консультации относительно шагов на пути к установлению мира.

Напомним, Кучма во второй раз стал во главе украинской делегации в ТКГ в Минске 3 июня 2019 года.

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