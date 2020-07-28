Кучма после ухода из ТКГ не останется в стороне от переговоров по Донбассу, – Данилов

После прекращения работы в Трехсторонней контактной группе второй президент Украины Леонид Кучма не будет оставаться в стороне от переговоров по Донбассу.

Такое мнение выразил секретарь СНБО Алексей Данилов во вторник, 28 июля, в эфире телеканала "Украина 24".

"Я знаю Леонида Даниловича с 1994 года. Он никуда от проблем, которые есть в нашей стране, не уйдет. Кроме того, ему 81 год, это очень опытный человек, он очень хорошо понимает процессы, которые происходят не только в отношениях Украины и России, а и в отношениях, развивающихся вообще в мире. Автор книги "Украина не Россия" – именно Леонид Данилович Кучма, и он очень хорошо знает, о чем идет речь", – сказал Данилов.

"Понимая государственную позицию Леонида Даниловича, я не верю, что он вообще может отстраниться от этих процессов. Он обязательно будет помогать Владимиру Александровичу Зеленскому. Иногда совет гораздо ценнее, чем присутствие в тех или иных группах. Совет дорого стоит, особенно в современном мире", – добавил он.

Как писал OBOZREVATEL, второй президент Украины Леонид Кучма сложил полномочия председателя делегации Украины в ТКГ в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе, о чем было официально объявлено 28 июля.

Действующий глава государства Владимир Зеленский поблагодарил Кучму за работу, а он пообещал и в дальнейшем в случае необходимости делиться своим опытом.