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Кучма официально вышел из переговоров в Минске по Донбассу

2.7тЧитать материал на украинском

Второй президент Украины, один из подписантов Минских договоренностей Леонид Кучма официально ушел с поста представителя страны в контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом рассказала его пресс-секретарь Дарка Олифер на своей странице в Facebook. Она отметила, что Кучма поблагодарил коллег в ТГК за совместную работу в конце встречи 2 октября.

"Таким образом подведен итог его работы представителя Украины в Трехсторонний контактной группе. Отдельную благодарность Леонид Кучма выразил белорусской стороне за содействие в организации переговорного процесса. В свою очередь Мартин Сайдик от имени Трехсторонней контактной группы поблагодарил Леонида Кучму за его вклад в Минский процесс, а также за его мудрость и преданность своему государству - Украине, обнаруженные им в ходе переговорного процесса в Минске", – написала Олифер.

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Напомним, что в 2014 году в столице Беларуси представители Украины, России и ОБСЕ подписали Минский протокол о прекращении огня на Донбассе. Таким образом была создана Трехсторонняя контактная группа, которая занимается урегулированием конфликта на востоке Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, информация о намерении Кучмы уйти с поста представителя Украины в ТГК появилась 28 сентября.

Читайте все новости по теме "Мирные переговоры в Минске" на OBOZREVATEL.

Темы
Мирные переговоры в МинскеРоссийско-украинский конфликт
Персона
Леонид Кучма
Место
Украина
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
А что он сделал для выполнения того что подписал???Ничего...Абсолютно...Пустозвон
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Мороз Дмитрий
Мороз Дмитрий
Andreevski Andrey, а как он мог что-то сделать? Он не при власти. При нем войн не было. Умел подымать экономику при тех соседях, которые есть. Других не будет.)
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
...и официально ушел в запой)))))
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Захаров Дмитрий, Он тоже алкаш( диабетант??)
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