Кучма официально вышел из переговоров в Минске по Донбассу

Второй президент Украины, один из подписантов Минских договоренностей Леонид Кучма официально ушел с поста представителя страны в контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом рассказала его пресс-секретарь Дарка Олифер на своей странице в Facebook. Она отметила, что Кучма поблагодарил коллег в ТГК за совместную работу в конце встречи 2 октября.

"Таким образом подведен итог его работы представителя Украины в Трехсторонний контактной группе. Отдельную благодарность Леонид Кучма выразил белорусской стороне за содействие в организации переговорного процесса. В свою очередь Мартин Сайдик от имени Трехсторонней контактной группы поблагодарил Леонида Кучму за его вклад в Минский процесс, а также за его мудрость и преданность своему государству - Украине, обнаруженные им в ходе переговорного процесса в Минске", – написала Олифер.

Напомним, что в 2014 году в столице Беларуси представители Украины, России и ОБСЕ подписали Минский протокол о прекращении огня на Донбассе. Таким образом была создана Трехсторонняя контактная группа, которая занимается урегулированием конфликта на востоке Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, информация о намерении Кучмы уйти с поста представителя Украины в ТГК появилась 28 сентября.