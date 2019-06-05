Кучма обещает прорыв в "Минске": каков план

Глава государства Владимир Зеленский продолжает приводить обещанные "новые лица" в политику. Так, он вернул в Минскую контактную группу второго президента Леонида Кучму, который был представителем Украины на переговорах на протяжении 4,5 лет. Без особых успехов.

Выйдет ли что-то на этот раз – узнавал OBOZREVATEL.

Старый-новый переговорщик

На совместном брифинге Леонида Кучмы и Владимира Зеленского последний начал свою речь с того, что у Украины и западных партнеров есть общая позиция по урегулированию ситуации на Донбассе, а именно – восстановление переговоров по Донбассу в Нормандском формате и разблокировка Минского процесса.

Также Зеленский заявил, что продвигать данную позицию в Минск поедут представители ТКГ во главе с Леонидом Кучмой.

Владимир Зеленский и Леонид Кучма

"Есть уже конкретные предложения. Хочу, чтобы все они были определены понятными сроками выполнения того или иного пункта", — заявил он.

В свою очередь Кучма подчеркнул, что не мог не согласиться с предложением Зеленского.

"Не мог не согласиться с таким предложением. Я всегда привык в своей жизни принимать решения и выполнять их. Встреча с президентом показала, что у меня есть такая возможность – сделать свой взнос. Я говорил, что не могу работать свадебным генералом. Сегодня есть возможность работать на благо Украины", – заявил экс-президент.

Владимир Зеленский и Леонид Кучма

Позже Зеленский и Кучма вместе с другими представителями ТКГ обсудили перспективы активизации переговорного процесса и необходимые шаги для этого. По итогам глава украинской делегации заявил, что якобы уже есть предложения, которые могут помочь сдвинуть Минский процесс с мертвой точки.

Какие перспективы

Кучма начал представлять Украину на переговорах с "Л/ДНР" еще с 2014 года, когда в июне того года была достигнута самая первая договоренность о прекращении огня.

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Впоследствии Петр Порошенко назначил Кучму представителем Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске. За время своей работы глава ТКГ подписал два ключевых документа – первые и вторые Минские соглашения.

Леонид Кучма на переговорах в ТКГ, 2015 год РБК

В конце сентября 2018 года Кучма заявил, что собирается покинуть свой пост: "Я для себя уже давно принял решение, когда я достигну своего критического возраста, я должен буду поблагодарить всех, кто со мной там работал, и уйти, дать возможность поработать другим", — сказал он.

Кроме этого, еще одной причиной второй президент назвал отсутствие результатов в ходе достигнутых договоренностей.

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Учитывая вышеперечисленные причины, украинцы с недопонимаем отнеслись к такому назначению от новоизбранного президента и возможностям Кучмы реально разблокировать Минский процесс. К тому же, Зеленскому припомнили обещание завести в политику новых людей.

"Кучма за годы работы в минской группе "бил-бил - не разбил". Ушел из ТКГ по состоянию здоровья. И вот Зеленский назначает его на Минск на второй круг. Внимание, вопрос: "Где новые обещанные Зе подходы к формату минской группы? Где новые лица? Что сможет еще старший Кучма в попытке номер два?" – спрашивает на своей странице в ФБ журналист Дмитрий Лиховий.

Скрин

"Новые лица! Минск отжил себя! Нужен новый формат! Я позову в переговорную группу США и Великобританию! Вы все делаете неправильно! Я! Мы! Пересмотреть! Договориться! Мир! Реальность: Переговорную группу от Украины вновь возглавил Леонид Кучма", – написал российский журналист Аркадий Бабченко.

Скрин

"Леонид Кучма в ТКГ в Минске – это неплохо. Для бизнес-интересов Виктора Пинчука. Плюс красноречиво свидетельствует, что у "ЗеКоманды" со скамейкой запасных плохо все", – отметил исполнительный директор Института мировой политики Евгений Магда.

Скрин

Почему же Кучма вернулся в Трехстороннюю контактную группу, учитывая его заявления при выходе из переговорного процесса, OBOZREVATEL объяснил украинский дипломат и глава ОО "Европейское движение Украины" Вадим Трюхан: "По моему мнению, когда он выходил из ТКГ, реальной причиной был не состояние здоровья, а отсутствие взаимопонимания с Петром Порошенко, и отсутствие надежд на то, что Минские договоренности будут затем поддержаны соответствующими решениями Верховной Рады".

По его словам, сейчас же Кучма надеется, на то, что новый президент и будущий парламент будет больше прислушиваться к нему и поддерживать соответствующими законами те договоренности, которые будут достигнуты в рамках Минских переговоров.

"Но, по моему мнению, толку от этого будет мало, потому что как таковой перезагрузки украинской части Минской контактной группы не происходит. На самом деле, чтобы выйти на какие-то комплексные договоренности, необходимо, чтобы первую скрипку играли профессиональные дипломаты-тяжеловесы", – считает Трюхан.

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По его мнению, Кучма не совсем тот человек, который сейчас может справится с тяжелыми длительными переговорами.

"Поэтому я думаю, что это еще не последняя кадровая смена, и через 3-9 месяцев мы увидим абсолютно иные лица в переговорной команде от Украины. Я считаю, что это временное решение", – добавил он.

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Леонид Кучма Униан

В каком-то прорыве в переговорном процессе сомневается и украинский дипломат, глава правления "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко, при этом неважно, кто именно войдет в Трехстороннюю контактную группу.

"Прогнозировать сегодня то, что ситуация сложилась иначе, что будет какой-то новый момент, который позволит быстро продвинутся вперед, у меня таких оснований нет", – считает дипломат.

Кстати, в Кремле тоже успели прокомментировать возвращение Кучмы в Трехстороннюю контактную группу, в своем комментарии пресс-секретарь Путина назвал Кучму "авторитетным деятелем".

"Сам по себе Кучма, естественно, весьма авторитетный, опытный деятель, разбирающийся в этой проблематике. Но здесь важна принципиальная позиция главы государства", – сказал Песков

Для справки:

Леонид Кучма был народным депутатом первых двух созывов Верховной Рады Украины. В июле 1994 года избран президентом Украины, в ноябре 1999 года был переизбран во второй раз.

После ухода из большой политики возглавляет благотворительную организацию "Президентский фонд Леонида Кучмы "Украина".

В 2000 году майор управления государственной охраны Николай Мельниченко обнародовал запись, сделанную, по его словам, в кабинете тогдашнего президента Леонида Кучмы. Среди прочего, на пленках обсуждают убийство Георгия Гонгадзе. По подозрению в убийстве Гонгадзе Генпрокуратура Украины в 2011 году возбудила уголовное дело против Кучмы, позже его закрыли.

Напомним, что Гонгадзе исчез 16 сентября 2000 года, а в ноябре в одном из лесов Киевской области обнаружили его тело. В 2009 году в Киевской области найдены останки черепа, который, по данным экспертизы, принадлежал журналисту. 22 марта 2016 Гонгадзе похоронили в Киеве.

2 февраля 2015 пятый президент Петр Порошенко назначил Кучму официальным представителем Украины в трехстороннем группе по урегулированию конфликта в Донбассе. А 2 октября 2018 года Кучма официально заявил о выходе с переговорного процесса.

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