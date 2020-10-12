Кучеренко пообещал защиту владельцам гаражей в Киеве

В партии "Батьківщина" выступили за защиту права киевлян иметь места в гаражных кооперативах.

Так, кандидат в мэры Киева от "Батьківщины" Алексей Кучеренко во время встречи с избирателями, отметил, что 400 тыс. киевлян имеют места в гаражных кооперативах, но застройщики, по его словам, положили глаз на эти земельные участки и хотят выгнать людей, передает пресс-служба.

"Город должен развиваться, если мы действительно хотим осовременивать эти парковки, делать их многоэтажными, то в первую очередь нужно позаботиться, чтобы люди не потеряли своего имущества, своих капиталов, своих мест, чтобы их интересы были защищены", – подчеркнул политик.

По словам Кучеренко, именно поэтому "Батьківщина" подготовила и в ближайшее время будет подписывать меморандум со всеми представителями гаражных кооперативов.

"Мы готовы вас защищать, так как это делала городская "Батьківщина" предыдущих созывов. Мы собираемся делать это как на городском, так и на национальном уровне", – констатировал парламентарий.