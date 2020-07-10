Кучеренко назвал замглавы ОП сумасшедшей: Ковалив обвинила его в "договорняках"

Народный депутат от "Батьківщини" Алексей Кучеренко в прямом эфире назвал сумасшедшей заместительницу главы Офиса президента Украины Юлию Ковалив.

Перепалка произошла на программе "Свобода слова Савика Шустера" 10 июля. Трансляция политического ток-шоу велась на YouTube-канале проекта (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Ковалив говорила о том, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) всегда будет находится под критикой, ведь ей нужно найти баланс между определением цены для пользователей и конечной прибылью работников.

Первый заместитель комитета по вопросам энергетики и ЖКХ отметил, что "даже может согласиться" с такой позицией. Однако Кучеренко заявил, что недавно Ковалив утверждала, что цену устанавливает рынок, а теперь говорит о регуляторе.

"Первое: вы же прекрасно понимаете, что на сегодня у регулятора начался конкурс", – ответила сотрудница ОП, на что ее оппонент кивнул и сказал "да".

"Второе: когда назначали конкурсную комиссию от комитета, господин Кучеренко, ну разве не звонили вы мне и не просили помочь, поговорить с депутатами о назначении?" – продолжила Ковалив.

Нардеп несколько раз спросил: "Вы сумасшедшая?" Он стал перебивать Ковалив, назвал ее провокатором. "Да я с вами не разговаривал вообще три месяца", – заявил он.

Как писал OBOZREVATEL, в прямом эфире также поспорили Юлия Ковалив и председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. Они сцепились из-за зарплат горняков.