Кучеренко: малому бизнесу нужно обеспечить реальную поддержку

Власть должна сосредоточиться на реальной помощи малому предпринимательству, а не облагать его дополнительными налогами ради спасения провалившегося бюджета и прикрытия собственной некомпетентности. Такое заявление с трибуны Верховной Рады сделал народный депутат от "Батькивщины" Алексей Кучеренко.

"Мы сегодня на площади видим очень много людей – это представители малого бизнеса, ФОПы. Они пришли к нам с вами просить или отсрочить, или изменить так называемую реформу, которая была внедрена принятием целого ряда законов по налогообложению этих предпринимателей, в отношении контроля над ними, относительно кассовых аппаратов", – отметил народный депутат.

По словам представителя команды Тимошенко, так называемые либеральные реформы президента и его ставленников не просто не работают, они заводят все отрасли государства в тупик – приводят к росту тарифов, накоплению долгов, усилению налогового давления. Страна нуждается в четкой стратегии изменений и профессиональной команде для ее реализации. И то, и другое имеет сегодня только "Батьківщина".

"Весь мир сегодня поддерживает малый и средний бизнес. Весь мир выходит из парадигмы – чем больше граждане обеспечат себя и свои семьи, тем лучше будет для государства. Поэтому время одуматься и не рубить ту курицу, которая несет золотые яйца", – подчеркнул кандидат на должность мэра столицы от "Батьківщини".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что "Батьківщина", которая идет на выборы под лозунгом "Единственная надежная команда", официально заявила о выдвижении более 45 тысяч кандидатов в советы всех уровней по всей стране. В понедельник, 14 сентября, партия Юлии Тимошенко заключила с общественным движением "SaveФОП" Меморандум о взаимодействии и сотрудничестве.