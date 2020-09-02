Кучеренко – к власти: позорно использовать средства налогоплательщиков – это путь в никуда

Прикрываясь обещаниями аудита государства, власти продолжают использовать средства налогоплательщиков в собственных целях, вместо того, чтобы направлять их на создание достойных условий жизни в стране.

Об этом заявил народный депутат от "Батьківщини", кандидат на должность киевского городского головы Алексей Кучеренко во время брифинга в Верховной Раде. Он напомнил, что до сих пор нет решения по НАК "Нафтогазу", который задолжал 80 млрд грн.

"Много лет мы говорим об аудите "Нафтогаза". А где его результаты? Вы знаете позицию фракции "Батьківщина" и ее лидера Юлии Тимошенко – по нашим оценкам, около 80 миллиардов гривен НАК "Нафтогаз" не доплатил в бюджет. Это абсолютно достоверная информация. Для ее подтверждения достаточно провести нормальный аудит. Почему же вы его не проводите?" – сказал Кучеренко.

Он отметил неэффективность действий наблюдательных советов государственных компаний – "Нафтогаза", "Укрэнерго", "Укрзалізниці", "Укрпочты".

"Посмотрите на финансовое состояние этих компаний, посмотрите на последствия их так называемого хозяйствования. Полный провал программы добычи газа, долговая яма, в которую нас затащил НАК "Нафтогаз" на уровне 100 миллиардов гривен, "Укрэнерго", которое нароздавало бесконтрольно технические условия на зеленые тарифы на присоединение зеленых станций, а в результате загнало нас всех, что мы будем десятки лет платить завышенные тарифы и именно обслуживать зеленую энергетику. Она должна быть, но должна быть сбалансирована", – заметил Кучеренко.

Народный депутат убежден: "Если и дальше на государственном уровне продолжать использовать вот так позорно средства налогоплательщиков, прикрываясь пустыми обещаниями, – это путь в никуда, это путь к дальнейшему развалу страны".

Политик напомнил, что в сентябре прошлого года офис президента и монокоалиция обещали провести аудит Киева, после чего люди должны понять, куда тратятся огромные средства киевского бюджета.

"Но мы видим, в какой коллапс попадает Киев. Столица превращается из нормального города, в котором было приятно жить, в антикомфортную, опасную для проживания зону. Поэтому в этой ситуации, видимо, неслучайно скрыли результаты аудита, для того, чтобы и дальше принимать участие в дерибане денег киевлян-плательщиков налогов. Никакими флагштоками, мостами или фонтанами не удастся прикрыть техногенную катастрофу, в которую попадает Киев с его дырками, пробками, амортизированным жилым фондом, взрывами газа в жилых домах, мостами, которые устали и т.д.", – отметил Кучеренко.

Народный депутат заверил, что сделает все возможное, чтобы украинцы четко понимали, куда и на какие нужды тратятся деньги из налогов, а не получали очередное очковтирательство и обещания власти.

"Уважаемая властная команда, вы сегодня перед местными выборами пытаетесь в очередной раз убедить украинцев, что вы якобы работаете и вас надо переизбрать на пять лет для того, чтобы вы что-то сделали из обещанного. Но, тому кто обманул, дважды доверять нельзя. И лично я, человек, которого партия "Батьківщина" выдвигает на пост городского главы, заявляю, что не верю. И буду делать все, чтобы киевляне и все украинцы понимали, на что тратится каждая гривня, каждая копейка наших с вами налогов", – подытожил Кучеренко.