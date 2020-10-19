Кучер снял пародию на предвыборный ролик Добкина с Кернесом. Видео

Председатель Харьковской ОГА и кандидат в мэры облцентра от "Слуги народа" Алексей Кучер снял пародию на нашумевшее видео с нынешним главой города Геннадием Кернесом и бывшим "регионалом" Михаилом Добкиным.

В ролике он отвечает на реплики своего соперника на выборах, которые пройдут 25 октября. Видео под названием "Победа наших сердец" Кучер разместил на своем канале в YouTube (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, на фразу "е*ать-копать", чиновник говорит: "Геннадий Адольфович, копать не будем, итак весь Харьков перекопан", а на реплику "Где про скорые помощи?" – "Искренне жаль, что вам не удалось поднять харьковскую медицину до уровня берлинской "Шарите".

Скриншот с видео Кучера YouTube-канал Алексея Кучера

Также в ролике глава Харьковщины выразил благодарность мэру за парки, фонтаны и новые туалеты в городе. При этом заявил, мол, пришло время навести порядок.

"Все молчать не будут. Я говорю, что за красивым фасадом парков и фонтанов есть другой Харьков – с убитыми дорогами во дворах, старыми коммуникациями и несправедливыми тарифами. Пришло время навести порядок в доме", – отметил Кучер

Скриншот с видео Добкина и Кернеса

Отметим, что ролик Алексея Кучера является пародией на слитое в сеть видео о съемках предвыборного ролика кандидата в мэры Михаила Добкина в 2005 году. Напомним, что в нем говорящий за кадром и направляющий процесс ругательствами Геннадий Кернес после победы Добкина стал секретарем Харьковского горсовета. В интернете этот ролик появился спустя два года, в 2007-м, и мигом "разлетелся" на цитаты и мемы. Еще через год пародию на него делал на тот момент юморист студии "95 квартал", а ныне президент Украины Владимир Зеленский.

Видео, на которое снял пародию Алексей Кучер:

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер вступил в перепалку с депутатами на заседании областного совета 15 октября. Инициатором скандала выступил замглавы облсовета Владимир Скоробогач.

Ранее OBOZREVATEL также писал о том, как Алексей Кучер оказался в политике, о его дружбе с соратником Виктора Пшонки и любви к России.